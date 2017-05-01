Защитник «Витязя» Ержабек подписал контракт с «Монреалем»

читайте также

«Пора валить? Эмиграция из России». Почему многие хоккеисты поехали за океан Это похоже на девятый вал! Мы уже сбились со счету, сколько молодых хоккеистов решили уехать в НХЛ. И ведь их можно понять.

Коннор Макдэвид: «Анахайм» переигрывал нас по всему льду Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (3:6).

Защитник Пашнин возвращается в ЦСКА ЦСКА достиг договоренности с защитником Михаилом Пашниным. Срок соглашения составит три года, сообщается на официальном сайте армейцев.

Голкипер «Спартака» Беспалов заключил новый контракт с клубом Голкипер «Спартака» Никита Беспалов заключил новый контракт с красно-белыми. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Иван Барбашев: Меня звали в КХЛ, но я даже не думал о московском «Динамо» Корреспондент «Советского спорта» в штате Миннесота взял интервью у форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева.

Агент Калинина: Новость о подписании контракта со СКА – полная глупость Валерий Холин, агент нападающего Сергея Калинина, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о том, что хоккеист подписал контракт с петербургским СКА.

Трямкин подписал с «Автомобилистом» контракт на три года Защитник Никита Трямкин подписал трехлетний контракт с «Автомобилистом», сообщил директор клуба Максим Рябков.

Доминик Фурх: Очень хочу добиться с «Авангардом» успеха Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх прокомментировал заключение новго контракта с омской командой.

«Авангард» подписал новый контракт с Лемтюговым Форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов продолжит карьеру в омском клубе. 31-летний нападающий подписал с «ястребами» новый контракт на два года.

Вратарь Проскуряков продолжит карьеру в «Югре» «Югра» заключила однолетний контракт с вратарем Ильей Проскуряковым, сообщается на официальном сайте клуба.

Шикин продлил контракт с «Сочи» на два года Голкипер Дмитрий Шикин продолжит выступать за «Сочи». 25-летний вратарь принял квалификационное предложение «леопардов» и подписал двусторонний контракт сроком на два года.

Бурдасов перейдет в ЦСКА, «Авангард» получит Кугрышева и Кошелева Форвард «Авангарда» Антон Бурдасов продолжит карьеру в ЦСКА. В результате обмена игроками «ястребов» станут Дмитрий Кугрышев и Семен Кошелев, сообщает «Р-Спорт».

Капризов в ЦСКА! И это очень хорошо и для КХЛ, и для сборной России Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко комментирует переезд талантливого форварда Кирилла Капризова из Уфы в Москву.

ЦСКА перезаключил контракт с Плэттом на новых условиях ЦСКА перезаключил контракт с нападающим Джеффом Плэттом на новых условиях, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

Защитник Виробьев и нападающий Хлопотов возвращаются из «Сибири» в ЦСКА Защитник Кирилл Виробьев и нападающий Вадим Хлопотов возвращаются из «Сибири» в ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.

Вратарь Галимов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо» Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» вратарь Станислав Галимов перешел в «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

Александр Медведев: По контрактам Ковальчука, Шипачева и Дадонова пока идут переговоры Член совета директоров СКА Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о будущем нападающих Ильи Ковальчука, Евгения Дадонова и Вадима Шипачева в петербургском клубе.

Валерий Брагин: Перспективы Капризова в ЦСКА пока туманны Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о перспективах нападающего Кирилла Капризова в ЦСКА.

Александр Медведев: Пока нет решения о подписании контракта между СКА и Якуповым Член совета директоров СКА Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал обмен прав на Никиту Кучерова, Наиля Якупова, а также переход Данилы Квартальнова из ЦСКА.