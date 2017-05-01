Защитник «Витязя» Ержабек подписал контракт с «Монреалем»
«Монреаль» подписал контракт с бывшим защитником подмосковного «Витязя» Якубом Ержабеком. Об этом сообщается на официальном сайте «Канадиенс».
Canadiens agree to terms on a one-year contract with free agent Jakub Jerabek. DETAILS -> https://t.co/jqnSNpKfvT.— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 1 мая 2017 г.
Соглашение защитника сборной Чехии рассчитано на один год.
Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ 25-летний игрок обороны набрал 36 очков (6 голов и 30 передач) в 63 встречах за подмосковный «Витязь». Ержабек занял пятое место в списке самых результативных защитников регулярного чемпионата.
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