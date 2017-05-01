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Защитник «Витязя» Ержабек подписал контракт с «Монреалем»

Источник:  ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии

«Монреаль» подписал контракт с бывшим защитником подмосковного «Витязя» Якубом Ержабеком. Об этом сообщается на официальном сайте «Канадиенс».

Соглашение защитника сборной Чехии рассчитано на один год.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ 25-летний игрок обороны набрал 36 очков (6 голов и 30 передач) в 63 встречах за подмосковный «Витязь». Ержабек занял пятое место в списке самых результативных защитников регулярного чемпионата.

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