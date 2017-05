Защитник «Витязя» Ержабек подписал контракт с «Монреалем»

«Монреаль» подписал контракт с бывшим защитником подмосковного «Витязя» Якубом Ержабеком. Об этом сообщается на официальном сайте «Канадиенс».

