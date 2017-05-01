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Юрий Семин: Важно не опробовать поле в Сочи, а победить на нем

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России против «Урала».

– Впечатления от Сочи самые лучшие. Великолепный город. Жаркий. Надеемся, что будет хороший матч. Важны не мои индивидуальные достижения, а результаты клуба. Чем больше титулов, тем более значим клуб. Это самое главное. Футболисты говорят, что газон идеальный. Но главное не опробовать поле, а победить на нем, – приводит слова наставника железнодорожников пресс-служба московской команды.

Напомним, что финал Кубка России пройдет во вторник, 2 мая, и начнется в 18:45 по московскому времени.

Матч

Урал - Локомотив

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок России-2016/17?

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