Юрий Семин: Важно не опробовать поле в Сочи, а победить на нем
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России против «Урала».
– Впечатления от Сочи самые лучшие. Великолепный город. Жаркий. Надеемся, что будет хороший матч. Важны не мои индивидуальные достижения, а результаты клуба. Чем больше титулов, тем более значим клуб. Это самое главное. Футболисты говорят, что газон идеальный. Но главное не опробовать поле, а победить на нем, – приводит слова наставника железнодорожников пресс-служба московской команды.
Напомним, что финал Кубка России пройдет во вторник, 2 мая, и начнется в 18:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция
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