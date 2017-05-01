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Тренерский штаб «Динамо СПб» продлил контракты на год

Источник:  ХК «Динамо СПб»Комментарии

Главный тренер «Динамо СПб» Леонид Тамбиев вместе со своими помощниками останется в команде ВХЛ на следующий сезон.

Как сообщает официальный сайт-бело-голубых, кроме Тамбиева контракты с клубом продлили старший тренер Андрей Банада, тренер Егор Башкатов и тренер вратарей Павел Черкас. Соглашения будут действовать один год.

Напомним, в сезоне 2016/2017 «Динамо СПб» дебютировало в ВХЛ. В регулярном чемпионате бело-голубые заняли 12-е место, а в плей-офф дошли до второго раунда. В 1/8 финала Братины динамовцы выиграли серию у «Тороса» (4-2), а на следующей стадии проиграли в семи матчах усть-каменогорскому «Торпедо» (3-4).

Ранее петербургский клуб объявил, что в сезоне 2017/2018 «Динамо СПб» будет партнером подмосковного «Витязя» из КХЛ.

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