«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться Шмейхелем

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sports.

Кандидатура 30-летнего датчанина рассматривается в качестве замены Давиду Де Хеа, который по информации испанской прессы может покинуть «красных дьяволов» и перейти в «Реал».

В текущем сезоне голкипер сыграл за действующих чемпионов Англии 37 матчей, пропустив 47 мячей. Контракт Шмейхеля с «Лестером» действует до лета 2021 года.

Немецкий портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Добавим, что отец Каспера Петер Шмейхель выступал за «Юнайтед» с 1991 по 1999 год.