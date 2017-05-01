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Экс-защитник «Динамо» Рибейру: Аленичев, Измайлов и Титов – самые талантливые, против кого я играл

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-защитник «Динамо» Жорже Рибейру рассказал, кого считает самыми талантливыми российскими футболистами.

– За то время, что играли в «Динамо», кого считали самым талантливым российским игроком?
– Против некоторых играл еще и в Португалии. Пусть будет такая тройка: Аленичев, Измайлов и Титов. Еще мне очень нравилась пара из «Зенита» – Аршавин-Кержаков.

Полностью интервью с Жорже Рибейру – в ближайшее время на сайте

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