Экс-защитник «Динамо» Рибейру: Аленичев, Измайлов и Титов – самые талантливые, против кого я играл

Экс-защитник «Динамо» Жорже Рибейру рассказал, кого считает самыми талантливыми российскими футболистами.

– За то время, что играли в «Динамо», кого считали самым талантливым российским игроком?

– Против некоторых играл еще и в Португалии. Пусть будет такая тройка: Аленичев, Измайлов и Титов. Еще мне очень нравилась пара из «Зенита» – Аршавин-Кержаков.

Полностью интервью с Жорже Рибейру – в ближайшее время на сайте