Экс-защитник «Динамо» Рибейру: Аленичев, Измайлов и Титов – самые талантливые, против кого я играл
Экс-защитник «Динамо» Жорже Рибейру рассказал, кого считает самыми талантливыми российскими футболистами.
– За то время, что играли в «Динамо», кого считали самым талантливым российским игроком?
– Против некоторых играл еще и в Португалии. Пусть будет такая тройка: Аленичев, Измайлов и Титов. Еще мне очень нравилась пара из «Зенита» – Аршавин-Кержаков.
Полностью интервью с Жорже Рибейру – в ближайшее время на сайте
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