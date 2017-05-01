Благой Георгиев: Корниленко в Голливуд можно взять, такой актер

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев, открывший счет в гостевом матче 26-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:1), посетовал на судейские ошибки.

Напомним, хозяева поля восстановили равенство с пенальти, назначенном под занавес встречи.

- Расстроены тем, что не удалось победить? Какие эмоции сейчас у вас в команде после досадно упущенной победы?

- Мы очки потеряли. Посмотрел повтор этого пенальти - хотя я уважаю как футболиста Корниленко - его можно взять в Голливуд, такой актер... Вторая игра, второй такой пенальти, смешно просто.

- Можно ли сказать в связи с этим, что в следующем туре надо обратить особое внимание на работу судей?

- Наше работа играть на поле. Но все это просто смешно. Это наш труд , мы всю неделю тренируемся и работаем, так просто нельзя. Хотя я уважаю этого арбитра, но сегодня он ошибся.

- Когда пенальти били «Крылья» вы подбежали и что-то говорили вратарю. Если не секрет, что?

- Я сказал, что он будет бить в правый угол. Но вратарь, получается, меня не послушал. Но ничего страшного, - приводит слова футболиста Rusfootball.info.