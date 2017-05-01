Благой Георгиев: Корниленко в Голливуд можно взять, такой актер
Полузащитник
«Оренбурга» Благой Георгиев, открывший счет в гостевом матче 26-го
тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:1), посетовал на судейские ошибки.
Напомним, хозяева поля восстановили равенство с пенальти, назначенном под занавес встречи.
- Расстроены
тем, что не удалось победить? Какие эмоции сейчас у вас в команде после досадно
упущенной победы?
- Мы очки потеряли. Посмотрел повтор этого пенальти - хотя я уважаю как футболиста Корниленко - его можно взять в Голливуд, такой актер... Вторая игра, второй такой пенальти, смешно просто.
- Можно ли
сказать в связи с этим, что в следующем туре надо обратить особое внимание на
работу судей?
- Наше работа играть на поле. Но все это просто смешно. Это наш труд , мы всю неделю тренируемся и работаем, так просто нельзя. Хотя я уважаю этого арбитра, но сегодня он ошибся.
- Когда
пенальти били «Крылья» вы подбежали и что-то говорили вратарю. Если
не секрет, что?
- Я сказал, что он будет бить в правый угол. Но вратарь, получается, меня не послушал. Но ничего страшного, - приводит слова футболиста Rusfootball.info.
Крылья Советов - Оренбург - 1:1 (0:0) Георгиев 68 (0:1). Ятченко 85 (1:1 - пен.). Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 73), Зуев, Мияилович, Зинков, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачёв, 64) Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Драгун, Сиваков, Воробьёв (Попович, 81), Лобжанидзе (Саная, 72), Григорьев (Бреев, 46) нет - Малых, 83 Сергей Карасёв (Россия) 01 мая 15:30, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Крылья Советов - Оренбург - 1:1 (0:0)
Георгиев 68 (0:1). Ятченко 85 (1:1 - пен.).
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 73), Зуев, Мияилович, Зинков, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачёв, 64)
Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Драгун, Сиваков, Воробьёв (Попович, 81), Лобжанидзе (Саная, 72), Григорьев (Бреев, 46)
нет - Малых, 83
Сергей Карасёв (Россия)
01 мая 15:30, Металлург, Текстовая трансляция