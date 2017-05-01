Жорже Рибейру: Данни и Фернандеш пригодились бы Португалии

Экс-защитник «Динамо» Жорже Рибейру рассказал, что думает о шансах Мигеля Данни и Мануэла Фернандеша вернуться в сборную Португалии.

– В России сейчас выступают три португальца, которые могут сыграть за сборную – Данни, Фернандеш и Нету. У кого хорошие шансы?

– Первые двое уже давно не вызывались по разным причинам. А Нету получает возможности, он хороший защитник, еще молод, думаю, продолжит находиться в списке Сантуша. Данни и Фернандеш – отличные футболисты, с талантом и опытом. Решать тренеру, но они могли бы пригодиться.

Полностью интервью с Жорже Рибейру – в ближайшее время на сайте