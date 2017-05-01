«Краснодар» сыграл вничью на своем поле с «Анжи»

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Анжи» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча прошла на поле стадиона «Краснодар» и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что в середине первого тайма нападающий «Краснодара» Федор Смолов, оторвавшись от защитников «Анжи» после передачи Вандерсона, отправил мяч в сетку ворот махачкалинской команды. Однако чуть раньше ассистент арбитра поднял флажок, зафиксировав положение «вне игры» у форварда краснодарского клуба.

После этой игры «Краснодар» набрал 45 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе 29 баллов, находится на 12 месте в чемпионате.

В следующем туре 7 мая «Краснодар» на выезде встретится с «Оренбургом». Днем позже «Анжи» примет на своем поле «Локомотив».