«Краснодар» сыграл вничью на своем поле с «Анжи»
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Анжи» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча прошла на поле стадиона «Краснодар» и завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что в середине первого тайма нападающий «Краснодара» Федор Смолов, оторвавшись от защитников «Анжи» после передачи Вандерсона, отправил мяч в сетку ворот махачкалинской команды. Однако чуть раньше ассистент арбитра поднял флажок, зафиксировав положение «вне игры» у форварда краснодарского клуба.
После этой игры «Краснодар» набрал 45 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе 29 баллов, находится на 12 месте в чемпионате.
В следующем туре 7 мая «Краснодар» на выезде встретится с «Оренбургом». Днем позже «Анжи» примет на своем поле «Локомотив».
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Каборе, Торбинский, Петров, Газинский, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эззатоллахи, 64), Яковлев, Будковский (Форбс, 12 Долгов, 81)
Предупреждения:
Перейра, 53; Торбинский, 82 - Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65; Юрченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 мая 18:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция