«Монреаль» не будет подписывать Шипачева

Нападающий Вадим Шипачев, у которого 30 апреля истек срок контракта с петербургским СКА, не перейдет в «Монреаль», сообщает Sportsnet.

- Вадим Шипачев, нацелившийся на НХЛ, не будет играть за «Монреаль». У него есть несколько крупных предложений, клуб будет следить за другими игроками. «Монреаль» интересовался Шипачевым в прошлом году, но пункт в контракте удержал его в КХЛ, - написал в своем твиттере корреспондент Sportsnet в Монреале Эрик Энджелс.

Shipachyov, 30, had 76 points in 50 games this year. Habs were interested in him last year, but a clause in his contract kept him in KHL.