«Монреаль» не будет подписывать Шипачева

Нападающий Вадим Шипачев, у которого 30 апреля истек срок контракта с петербургским СКА, не перейдет в «Монреаль», сообщает Sportsnet.

- Вадим Шипачев, нацелившийся на НХЛ, не будет играть за «Монреаль». У него есть несколько крупных предложений, клуб будет следить за другими игроками. «Монреаль» интересовался Шипачевым в прошлом году, но пункт в контракте удержал его в КХЛ, - написал в своем твиттере корреспондент Sportsnet в Монреале Эрик Энджелс.

Shipachyov, 30, had 76 points in 50 games this year. Habs were interested in him last year, but a clause in his contract kept him in KHL. — Eric Engels (@EricEngels) 1 мая 2017 г.

Напомним, с 2013 года Шипачев играл за СКА. В составе армейцев нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. В сезоне 2016/2017 30-летний хоккеист набрал 76 (26+50) очков в 50 играх регулярного чемпионата КХЛ, а в Кубке Гагарина забросил 4 шайбы и отдал 15 голевых передач в 17 матчах.

30 апреля у нападающего истек срок контракта с петербургским клубом. Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», что переговоры по новому контракту Шипачева продолжаются.