УГМК в пяти матчах выиграл серию у «Динамо» и стал чемпионом России
Баскетболистки
екатеринбургского клуба УГМК одолели курское «Динамо» в пятом решающем матче финального
противостояния чемпионата России.
Встреча, прошедшая в
понедельник в Курске, завершилась с минимальным преимуществом гостей - 83:82
(22:20, 19:20, 20:17, 22:25). 33 очка в этом матче набрала Дайана Таурази, а 21 –
Эпифания Принц.
Таким образом, УГМК выиграл серию со счетом 3-2, стал чемпионом России в 11-й раз в истории и в девятый раз кряду. Напомним, что
бронзовым призером чемпионата стала «Надежда» из Оренбурга.
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