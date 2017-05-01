УГМК в пяти матчах выиграл серию у «Динамо» и стал чемпионом России

Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК одолели курское «Динамо» в пятом решающем матче финального противостояния чемпионата России.

Встреча, прошедшая в понедельник в Курске, завершилась с минимальным преимуществом гостей - 83:82 (22:20, 19:20, 20:17, 22:25). 33 очка в этом матче набрала Дайана Таурази, а 21 – Эпифания Принц.

Таким образом, УГМК выиграл серию со счетом 3-2, стал чемпионом России в 11-й раз в истории и в девятый раз кряду. Напомним, что бронзовым призером чемпионата стала «Надежда» из Оренбурга.