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УГМК в пяти матчах выиграл серию у «Динамо» и стал чемпионом России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК одолели курское «Динамо» в пятом решающем матче финального противостояния чемпионата России.

Встреча, прошедшая в понедельник в Курске, завершилась с минимальным преимуществом гостей - 83:82 (22:20, 19:20, 20:17, 22:25). 33 очка в этом матче набрала Дайана Таурази, а 21 – Эпифания Принц.

Таким образом, УГМК выиграл серию со счетом 3-2, стал чемпионом России в 11-й раз в истории и в девятый раз кряду. Напомним, что бронзовым призером чемпионата стала «Надежда» из Оренбурга.

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