Александр Григорян: «Краснодар» играет так, как никто в России
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал игру своей команды в гостевом матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).
– Нам не совсем удалось план на игру реализовать, поскольку, наверное, мы небольшую ошибку совершили, приехав в Краснодар в день игры. Находясь в дороге 4,5-5 часов, немножко плохо восстановились и из-за этого были инертными в атакующих действиях.
«Краснодар» играет так, как никто в России, и обороняться против него крайне сложно. Мы постарались учесть их заготовки. Многое у нас в обороне получилось, хоть и у них были голевые моменты, – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш Футбол».
После этой игры «Краснодар» набрал 45 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе 29 баллов, находится на 12 месте в чемпионате.
В следующем туре 7 мая «Краснодар» на выезде встретится с «Оренбургом». Днем позже «Анжи» примет на своем поле «Локомотив».
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Каборе, Торбинский, Петров, Газинский, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эззатоллахи, 64), Яковлев, Будковский (Форбс, 12 Долгов, 81)
Предупреждения:
Перейра, 53; Торбинский, 82 - Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65; Юрченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 мая 18:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция