Александр Григорян: «Краснодар» играет так, как никто в России

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал игру своей команды в гостевом матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

– Нам не совсем удалось план на игру реализовать, поскольку, наверное, мы небольшую ошибку совершили, приехав в Краснодар в день игры. Находясь в дороге 4,5-5 часов, немножко плохо восстановились и из-за этого были инертными в атакующих действиях.

«Краснодар» играет так, как никто в России, и обороняться против него крайне сложно. Мы постарались учесть их заготовки. Многое у нас в обороне получилось, хоть и у них были голевые моменты, – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш Футбол».

После этой игры «Краснодар» набрал 45 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе 29 баллов, находится на 12 месте в чемпионате.

В следующем туре 7 мая «Краснодар» на выезде встретится с «Оренбургом». Днем позже «Анжи» примет на своем поле «Локомотив».