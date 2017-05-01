Игорь Шалимов: Когда Смолов правильно играет, его закрыть невозможно

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал игру своей команды в гостевом матче 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0).

– Мы мало моментов создали, потому что, наверное, мяч плохо ходил, он должен быстрее ходить. Для нас это плохая игра. Не было последнего паса, завершения. Мы создали намного меньше сегодня, чем за последние матчи.

Игра Смолова? Когда он правильно играет, его закрыть невозможно, но «Анжи» закрыл его количеством. Нужно было использовать появившиеся в связи с этим зоны, однако не получилось, – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

После этой игры «Краснодар» набрал 45 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе 29 баллов, находится на 12 месте в чемпионате.

В следующем туре 7 мая «Краснодар» на выезде встретится с «Оренбургом». Днем позже «Анжи» примет на своем поле «Локомотив».