Станислав Драгун: Конечно, «Оренбург» ехал в Самару за победой
Полузащитник
«Оренбурга» Станислав Драгун после ничьи в матче 26-го тура РФПЛ против «Крыльев
Советов» высказал сожаление о потерянных очках.
«Конечно, мы ехали за
победой в матче с прямым конкурентом. Мы расстроены из-за потерянных очков, но
результат на табло. «Оренбург» намеренно не играл вторым номером. Просто
«Крылья» играли при своих болельщиках, где всегда хорошая поддержка, поэтому,
скажем так, читаемо было, что они пойдут в атаку. Мы не смогли воспользоваться
этим», - приводит официальный сайт «Оренбурга» слова Драгуна.
Встреча, прошедшая 1 мая в Самаре на стадионе «Металлург», завершилась вничью – 1:1. У «Оренбурга» на 68-й минуте отличился Благой Георгиев. Хозяева отыгрались благодаря пенальти, который реализовал на 85-й минуте Дмитрий Ятченко.
Матч
Крылья Советов - Оренбург - 1:1 (0:0)
Голы
Георгиев 68 (0:1). Ятченко 85 (1:1 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 73), Зуев, Мияилович, Зинков, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачёв, 64)
Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Драгун, Сиваков, Воробьёв (Попович, 81), Лобжанидзе (Саная, 72), Григорьев (Бреев, 46)
Предупреждения:
нет - Малых, 83
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 мая 15:30, Металлург, Текстовая трансляция