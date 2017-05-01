Станислав Драгун: Конечно, «Оренбург» ехал в Самару за победой

Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун после ничьи в матче 26-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» высказал сожаление о потерянных очках.

«Конечно, мы ехали за победой в матче с прямым конкурентом. Мы расстроены из-за потерянных очков, но результат на табло. «Оренбург» намеренно не играл вторым номером. Просто «Крылья» играли при своих болельщиках, где всегда хорошая поддержка, поэтому, скажем так, читаемо было, что они пойдут в атаку. Мы не смогли воспользоваться этим», - приводит официальный сайт «Оренбурга» слова Драгуна.

Встреча, прошедшая 1 мая в Самаре на стадионе «Металлург», завершилась вничью – 1:1. У «Оренбурга» на 68-й минуте отличился Благой Георгиев. Хозяева отыгрались благодаря пенальти, который реализовал на 85-й минуте Дмитрий Ятченко.