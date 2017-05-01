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Станислав Драгун: Конечно, «Оренбург» ехал в Самару за победой

Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун после ничьи в матче 26-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» высказал сожаление о потерянных очках.

«Конечно, мы ехали за победой в матче с прямым конкурентом. Мы расстроены из-за потерянных очков, но результат на табло. «Оренбург» намеренно не играл вторым номером. Просто «Крылья» играли при своих болельщиках, где всегда хорошая поддержка, поэтому, скажем так, читаемо было, что они пойдут в атаку. Мы не смогли воспользоваться этим», - приводит официальный сайт «Оренбурга» слова Драгуна.

Встреча, прошедшая 1 мая в Самаре на стадионе «Металлург», завершилась вничью – 1:1. У «Оренбурга» на 68-й минуте отличился Благой Георгиев. Хозяева отыгрались благодаря пенальти, который реализовал на 85-й минуте Дмитрий Ятченко.

Матч

Крылья Советов - Оренбург - 1:1 (0:0)

Голы

Георгиев 68 (0:1). Ятченко 85 (1:1 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 73), Зуев, Мияилович, Зинков, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачёв, 64)

Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Драгун, Сиваков, Воробьёв (Попович, 81), Лобжанидзе (Саная, 72), Григорьев (Бреев, 46)

Предупреждения:

нет - Малых, 83

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

01 мая 15:30, Металлург, Текстовая трансляция

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