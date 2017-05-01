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Диего Симеоне: «Атлетико» нужно сохранять хладнокровие и оставаться верными себе

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».

– До матчей я всегда испытываю небольшой страх. Отключаюсь от всего, но это нормально, ведь все мы находимся под давлением. Я чувствую ответственность, и она становится все больше и больше. Этот страх у меня есть перед каждой игрой - вне зависимости от соперника и турнира.

«Реал» играет дома и, конечно, с самого начала пойдет в атаку. Играть они могут по разным схемам – с Иско, Хамесом или Асенсио. «Реал» точно будет стараться забить быстрый гол. Нам же нужно сохранять хладнокровие и оставаться верными себе. Борьба предстоит упорная. Я надеюсь, что мы сможем воспользоваться тем свободным пространством, которое создадим, – передает слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Реал» – «Атлетико» пройдет 2 мая на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.

Голосование: «Реал» – «Атлетико». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

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