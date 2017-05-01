Габи: Для меня матчи с «Реалом» вызывают больше эмоций, чем против кого-либо

Полузащитник мадридского «Атлетико» Габи накануне первого матча полуфинального противостояния Лиги чемпионом против земляков из «Реала» отдал должное силе соперника.

«Все матчи с «Реалом» оказываются разными. С каждым годом мы прибавляем, получая больше опыта в этом турнире. Поэтому я надеюсь, что в этот раз результат будет лучше, чем раньше. «Реал» силен в каждом компоненте игры – атаке и обороне. Но и «Атлетико» - команда, которая может доставить сопернику серьезные проблемы. У «Алетико» и «Реала» похожий стиль игры. Кто лучше материализует на поле свой план на игру, тот и победит в противостоянии.

Нам нужно контролировать свои эмоции. Для меня матчи с «Реалом» вызывают больше эмоций, чем поединки против кого-либо. Конечно, мы все хотим еще раз выйти в финал Лиги чемпионов», – приводит официальный сайт УЕФА слова Габи.

Первый матч полуфинального противостояния между «Реалом» и «Атлетико» пройдет 2 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – 21:45 (мск). «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.