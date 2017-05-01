Диего Годин: Мы много знаем о «Реале» и извлекли уроки из предыдущих поражений

Защитник «Атлетико» Диего Годин поделился ожиданиями от предстоящего первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».

– Это матч равных соперников. Все команды, дошедшие до полуфинала, заслужили это. Всегда важно забить гол на выезде. Именно это мы и хотим сделать. У нас было не так много времени для подготовки. Мы играли несколько дней тому назад. Но мы много знаем о «Реале» и его славном прошлом. Мы извлекли уроки из предыдущих поражений. Готовились так, как делаем это обычно перед важными поединками.

Мы смотримся хорошо, находимся на пике формы и психологически готовы к напряжённому матчу. Нужно продолжать в том же духе. Хотим как можно дальше пройти в этом турнире, – передает слова Година официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Реал» – «Атлетико» пройдет 2 мая на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.