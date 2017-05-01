Зинедин Зидан: Завидую Роналдо и Роналду, моя статистика не столь ярка

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 1/2 Лиги чемпионов против «Атлетико» признался, что испытывается зависть к достижениям экс-форварда сборной Бразилии Роналдо и нападающего своей команды Криштиану Роналду.

– Португалец – лучший из игроков, что был у меня в распоряжении как у тренера. К несчастью, мне не посчастливилось сыграть с ним вместе. Его статистика поражает. Я играл с бразильским Роналдо, который был выдающимся футболистом. Завидую им обоим, так как моя статистика не столь ярка. Я раздавал передачи, но не забивал так много и потому не мог испытывать те же чувства, что они, – передает слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Реал» – «Атлетико» пройдет 2 мая на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.