Георгий Зотов: Вратарь «Оренбурга» точно попадет в сборную тура

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов после ничьи в домашнем матче 26-го тура РФПЛ против «Оренбурга» посетовал на слабую реализацию голевых моментов своей команды.

«Честно сказать, не знаю, что ответить, мяч просто не шел в ворота. Сделали из вратаря Александра Руденко суперзвезду матча, в сборную тура, думаю, точно попадет. Просто не шел мяч в ворота.

У нас нормальное настроение, впереди четыре игры. И все зависит от нас, не надо ни на кого смотреть, бери очки, и все. Сегодня не произошло ничего плохого, мы потеряли два очка, но постараемся набрать их в следующем матче», – приводит Rusfootball слова Зотова.

Встреча, прошедшая 1 мая в Самаре на стадионе «Металлург», завершилась вничью – 1:1. У «Оренбурга» на 68-й минуте отличился Благой Георгиев. Хозяева отыгрались благодаря пенальти, который реализовал на 85-й минуте Дмитрий Ятченко.