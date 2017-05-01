Георгий Зотов: Вратарь «Оренбурга» точно попадет в сборную тура
Защитник «Крыльев
Советов» Георгий Зотов после ничьи в домашнем матче 26-го тура РФПЛ против «Оренбурга»
посетовал на слабую реализацию голевых моментов своей команды.
«Честно сказать, не
знаю, что ответить, мяч просто не шел в ворота. Сделали из вратаря Александра
Руденко суперзвезду матча, в сборную тура, думаю, точно попадет. Просто не шел
мяч в ворота.
У нас нормальное
настроение, впереди четыре игры. И все зависит от нас, не надо ни на кого
смотреть, бери очки, и все. Сегодня не произошло ничего плохого, мы потеряли
два очка, но постараемся набрать их в следующем матче», – приводит Rusfootball слова Зотова.
Встреча, прошедшая 1 мая в Самаре на стадионе «Металлург», завершилась вничью – 1:1. У «Оренбурга» на 68-й минуте отличился Благой Георгиев. Хозяева отыгрались благодаря пенальти, который реализовал на 85-й минуте Дмитрий Ятченко.
Матч
Крылья Советов - Оренбург - 1:1 (0:0)
Голы
Георгиев 68 (0:1). Ятченко 85 (1:1 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 73), Зуев, Мияилович, Зинков, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачёв, 64)
Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Драгун, Сиваков, Воробьёв (Попович, 81), Лобжанидзе (Саная, 72), Григорьев (Бреев, 46)
Предупреждения:
нет - Малых, 83
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 мая 15:30, Металлург, Текстовая трансляция