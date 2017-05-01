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Южный вышел во второй круг турнира в Стамбуле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Михаил Южный сумел пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, призовой фонд которого составляет 478 тысяч долларов.

В матче первого круга 34-летний Южный обыграл турецкого теннисиста Джема Илкела, 323-ю ракетку мира, со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась немногим более двух часов.

В 1/8 финала соревнований Южный сыграет с победителем противостояния между хорватом Борной Чоричем и сербом Душаном Лайовичем.

Стамбул, Турция
Турнир АТР
Призовой фонд: 478 тыс. долларов
Покрытие: грунт
Первый круг

Михаил Южный (Россия) – Джем Илкел (Турция) – 3:6, 6:3, 6:3.

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