Южный вышел во второй круг турнира в Стамбуле

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Хачанов поднялся на 41 позицию в Чемпионской гонке ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала сегодня обновленную версию своей Чемпионской гонки.

Донской уступил Робредо на старте турнира в Эшториле Российский теннисист Евгений Донской уступил испанцу Томми Робредо в первом круге турнира в Эшториле.

Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP, Кузнецов – на 11 Как сообщает официальный сайт ATP, россиянин Карен Хачанов поднялся на 14 позиций и занимает 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Надаль выиграл турнир в Барселоне, обыграв Тима Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над австрийцем Домиником Тимом в финале турнира в Барселоне.

Надаль обыграл Себальоса и вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Тимом Матч 1/2 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Горацио Себальосом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Хачанов уступил Себальосу в 1/4 финала турнира в Барселоне Матч 1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Горацио Себальосом завершился победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:1 в пользу Себальоса.

Надаль обыграл Чунг Хеона и вышел в полуфинал турнира в Барселоне Матч 1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Южной Кореи Чунг Хеоном завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (1), 6:2 в пользу Надаля.

Маррэй обыграл Рамоса-Виноласа и вышел в полуфинал турнира в Барселоне Матч 1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между британцем Энди Маррэем и испанцем Альберто Рамосом-Виноласом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 2:6, 6:4, 7:6 (4) в пользу Маррэя.

Надаль обыграл Андерсона и вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне Матч третьего раунда турнира АТР в Барселоне (Испания) между южноафриканцем Кевином Андерсоном и испанцем Рафаэлем Надалем завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Кузнецов обыграл Фоньини во втором круге турнира в Будапеште Россиянин Андрей Кузнецов взял верх над итальянцем Фабио Фоньини во втором круге теннисного турнира в Будапеште.

Габашвили проиграл 364-й ракетке мира во втором круге турнира в Аньнине Российский теннисист Теймураз Габашвили в рамках второго круга турнира серии «челленджер» в Аньнине уступил Хуану-Пабло Пасу из Аргентины.

Хачанов обыграл Куэваса во втором круге турнира в Барселоне Российский теннисист Карен Хачанов взял верх над уругвайцем Пабло Куэвасом во втором круге турнира в Барселоне.

Хачанов, обыграв Белуччи, вышел во 2-й круг турнира в Барселоне Российский теннисист Карен Хачанов в рамках первого круга турнира в Барселоне одолел Томаса Беллуччи из Бразилии.

Надаль вернулся на 5-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов опустился на 56-е место Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Пуй поднялся на 22 пункта в Чемпионской гонке ATP после «Мастерса» в Монте-Карло Как сообщает официальный сайт ATP, французский теннисист Люка Пуй поднялся на 22 пункта – с 36-й на 14-ю строчку – в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Какого цвета будет ребенок Уильямс?» Скандал недели в мире тенниса Чем запомнится последняя неделя – в обзоре «Советского спорта».

Надаль завоевал 70-й титул в карьере, выиграв турнир в Монте-Карло Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира в Монте-Карло обыграл соотечественника Альберта Рамоса со счетом 6:1, 6:3.

Надаль вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, победив Шварцмана Испанский теннисист Рафаль Надаль в четвертьфинале турнира в Монте-Карло обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 6:4.

Гоффен обыграл Джоковича в четвертьфинале турнира в Монте-Карло В четвертьфинале турнира в Монте-Карло бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 3:6, 7:5.