Южный вышел во второй круг турнира в Стамбуле
Российский теннисист
Михаил Южный сумел пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, призовой фонд
которого составляет 478 тысяч долларов.
В матче первого круга
34-летний Южный обыграл турецкого теннисиста Джема Илкела, 323-ю ракетку мира,
со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась немногим более двух часов.
В 1/8 финала соревнований Южный сыграет с победителем противостояния между хорватом Борной Чоричем и сербом Душаном Лайовичем.
Стамбул, Турция
Турнир АТР
Призовой фонд: 478 тыс. долларов
Покрытие: грунт
Первый круг
Михаил Южный (Россия) – Джем Илкел (Турция) – 3:6, 6:3, 6:3.
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