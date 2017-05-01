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Сергей Шельменко: В матче со Швецией нам надо быть единым целым – так легче нанести удар

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Правый полусредний сборной России Сергей Шельменко высказался о предстоящих матчах со Швецией в отборочном турнире Евро-2018.

– Для нас самое главное в предстоящем матче – это победа, для этого мы и работаем на тренировках, – приводит слова Шельменко официальный сайт Федерации гандбола России. – К сожалению, из-за травм ряд игроков не сможет принять участие в игре. Наша команда изрядно омолодилась. За столь короткое время опытным гандболистам нужно вспомнить игровые связи, а игрокам, которые впервые попали в сборную, влиться в коллектив и понять, в какой гандбол мы играем.

– Вы знаете рецепт победы над Швецией?
– Прежде всего наша команда должна быть единым целым, как кулак. Когда все вместе, легче нанести удар. Сборная Швеция – сильная команда, насколько мне известно, все ведущие игроки в строю. Нам определенно будет нелегко. Но раньше времени никто сдаваться не собирается, мы будем играть и постараемся одержать победу, для начала – в Санкт-Петербурге.

Напомним, после двух туров отборочного турнира Швеция лидирует в группе 6, одержав две победы. Россия дважды сыграла вничью и идет на втором месте.

Россия и Швеция сыграют 3 мая в Санкт-Петербурге и 6 мая в Линчепинге. 

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