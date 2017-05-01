Роман Кармазин: Владимиру Кличко надо уходить из бокса, это время пришло

Бывший обладатель пояса IBF в первом среднем весе Роман Кармазин поделился впечатлениями от поединка Владимира Кличко против Энтони Джошуа.

- Я не ожидал увидеть (такой бой), и мы давно такого не наблюдали. Я рад, что Кличко смог показать, что может по-настоящему драться, а не танцевать и обниматься. Володе надо уходить из бокса, это время пришло.

Джошуа – молодец. Теперь в супертяжелом весе все будет по-другому, - передает слова Кармазина «Р-Спорт».

Напомним, поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде.