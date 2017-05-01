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Алексей Гумянов: «Звезде» пока очень многого не хватает

Источник:  ГК «Лада»Комментарии
Алексей Гумянов
Алексей ГумяновИсточник: ГК «Звезда»

Главный тренер «Звезды» Алексей Гумянов подвел итоги полуфинальной серии суперлиги с «Ладой» (0-2).

«Поздравляю с выходом в финал все руководство «Лады», главного тренера Левона Оганесовича Акопяна, весь город. Победа заслуженная. Думаю, финал будет интересен для всех зрителей и поклонников гандбола.

Мы, конечно, хотели себя проявить. Но пока нам не хватает очень многих технических, тактических и физических элементов. Ну и в данный момент нам очень не хватило свежести. Теперь приложим все силы, чтобы бороться за бронзу с «Кубанью», – сказал Гумянов на пресс-конференции.

Напомним, «Лада» одержала две победы в серии – 38:28 в Звенигороде и 32:27 в Тольятти.

В серии за бронзу «Звезда» сыграет с «Кубанью». Первый матч пройдет 18 мая в Звенигороде.

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