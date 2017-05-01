Муршак, Лисутин и Паршин перешли в «Торпедо»
Нижегородское «Торпедо»
объявило о подписании контрактов с нападающими Денисом Паршиным, Сергеем
Смуровым и Яном Муршаком, вратарем Иваном Лисутиным, а также защитником Максимом
Кондратьевым. Сроки подписанных соглашений на официальном сайте «Торпедо» не
уточняются.
Муршак выступает в
КХЛ с 2013 года. Играл за хабаровский «Амур» и ЦСКА. Всего на счету Муршака 223
матча в КХЛ, в которых он забросил 54 шайбы и отдал 84 результативные передачи.
31-летний форвард
Паршин играл за нижегородскую команду в сезоне-2013/14, после чего перешел в
омский «Авангард», откуда по ходу завершившегося сезона перебрался в «Салават
Юлаев».
Кондратьев, который
является обладателем Кубка Гагарина-2011, выступал за «Торпедо» в
сезоне-2015/16, а в минувшем сезоне защищал цвета хабаровского «Амура».
30-летний Лисутин, который является рекордсменом подольского «Витязя» по «сухим»
матчам в регулярных чемпионатах КХЛ, провел за «Торпедо» шесть матчей в
сезоне-2015/16, а Смуров, подписавший двусторонний контракт, играл в системе
нижегородского клуба в период с 2014 по 2016 год.