Муршак, Лисутин и Паршин перешли в «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» объявило о подписании контрактов с нападающими Денисом Паршиным, Сергеем Смуровым и Яном Муршаком, вратарем Иваном Лисутиным, а также защитником Максимом Кондратьевым. Сроки подписанных соглашений на официальном сайте «Торпедо» не уточняются.

Муршак выступает в КХЛ с 2013 года. Играл за хабаровский «Амур» и ЦСКА. Всего на счету Муршака 223 матча в КХЛ, в которых он забросил 54 шайбы и отдал 84 результативные передачи.

31-летний форвард Паршин играл за нижегородскую команду в сезоне-2013/14, после чего перешел в омский «Авангард», откуда по ходу завершившегося сезона перебрался в «Салават Юлаев».

Кондратьев, который является обладателем Кубка Гагарина-2011, выступал за «Торпедо» в сезоне-2015/16, а в минувшем сезоне защищал цвета хабаровского «Амура». 30-летний Лисутин, который является рекордсменом подольского «Витязя» по «сухим» матчам в регулярных чемпионатах КХЛ, провел за «Торпедо» шесть матчей в сезоне-2015/16, а Смуров, подписавший двусторонний контракт, играл в системе нижегородского клуба в период с 2014 по 2016 год.