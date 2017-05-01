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Андреас Гранквист: «Краснодар» действовал шаблонно, пытаясь атаковать через центр

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от в матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0).

– Мы очень расстроены, ведь это была последняя домашняя игра в сезоне, мы были настроены на победу, но не создали нужное количество голевых моментов. «Анжи» нужно отдать должное - хорошо сыграли в обороне. Мы действовали шаблонно, пытались атаковать через центр. Был разговор в раздевалке, что не нужно отчаиваться, нужно держать выше голову.

У нас есть задача - занять место не ниже четвертого. Может быть, и лучше, что мы будем играть в гостях, команды на будут отсиживаться в обороне, у нас будет больше голевых шансов. У меня нет никаких негативных слов в адрес тренера, он делает прекрасную работу с командой, с его приходом игра стала более сбалансированной как в атаке, так и в обороне, – передает слова Гранквиста ТАСС.

После этой игры «Краснодар» набрал 45 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе 29 баллов, находится на 12 месте в чемпионате.

В следующем туре 7 мая «Краснодар» на выезде встретится с «Оренбургом». Днем позже «Анжи» примет на своем поле «Локомотив».

Матч

Краснодар - Анжи - 0:0

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Каборе, Торбинский, Петров, Газинский, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эззатоллахи, 64), Яковлев, Будковский (Форбс, 12 Долгов, 81)

Предупреждения:

Перейра, 53; Торбинский, 82 - Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65; Юрченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

01 мая 18:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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