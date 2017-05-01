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ЦСКА предложил контракт Марковичу

Источник:  Diario SurКомментарии

Московский ЦСКА интересуется защитником «Зенита» Стефаном Марковичем, сообщает Diario Sur.

По данным испанского издания, армейцы предложили сербу контракт с зарплатой в один миллион евро за сезон.

По ходу сезона 29-летним баскетболистом интересовалась «Барселона». Клуб из Испании был готов заплатить за игрока «Зенита» 400 тысяч евро, но петербургская команда отклонила предложение.

Напомним, Маркович перешел в «Зенит» летом 2016 года из «Уникахи». В Единой лиге ВТБ защитник провел 23 матча, в которых его средняя статистика за игру составила 10,1 очко, 4,3 подбора и 7,9 результативных передач. Средняя статистика серба за 14 матчей Кубка Европы - 11,9 очков, 3,3 подбора и 9,1 результативных передач. 

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