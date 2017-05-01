Дарья Дмитриева: «Лада» была лучше готова к полуфиналу, чем «Звезда»

Разыгрывающая «Лады» Дарья Дмитриева подвела итоги серии ½ финала со «Звездой» (2-0) и высказалась о шансах команды в финале с «Ростов-Доном».

«Не скажу, что полуфинал сложился легко. Скорее всего, мы просто больше были к нему готовы. У «Звезды» были тяжелые матчи с «Астраханочкой», а мы играли с более проходимым соперником – «Лучом», поэтому, наверное, они не особо были готовы к нам.

В финале нам нужно будет показать все, что у нас есть: выложиться на все 100, даже на 200 или 500 процентов, чтобы завоевать золотые медали», – сказала Дмитриева.

Напомним, «Лада» одержала две победы в серии – 38:28 в Звенигороде и 32:27 в Тольятти.

В финальной серии «Лада» сыграет с «Ростов-Доном». Первый матч пройдет 18 мая в Тольятти.