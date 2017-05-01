Левон Акопян: «Звезда» сыграла в Тольятти на порядок сильнее, чем в первом матче

Главный тренер «Лады» Левон Акопян оценил игру команды во втором матче серии ½ финала плей-офф со «Звездой» (32:27) и шансы в финале с «Ростов-Доном».

«Если вы заметили: если мы играем с «Лучом» плохо в гостях, то тут – сразу разрываем соперника, а если играем хорошо со «Звездой» в Звенигороде, то тут – не пойму… Думают, что победили уже.

Но я хочу сказать, что по сравнению с тем, как «Звезда» играла дома, и как – здесь – небо и земля. Здесь «Звезда» сыграла на порядок сильнее, чем в первом матче.

Молодежь, которая должна была помочь, в принципе не очень помогла. Она должна уже давать результат, что-то уже делать, а пока все никак не проявляет себя.

Раз дошли до финала, должны что-то показать хотя бы дома. Убежден, что сейчас «Ростов-Дон» – сильнейшая команда нашей страны. Мы послабее по качеству игроков, но у нас более коллективная игра. Мы уже давно вместе тренируемся. Поэтому шансы очень мизерные, но есть», – сказал Акопян на пресс-конференции.

Напомним, «Лада» одержала две победы в серии – 38:28 в Звенигороде и 32:27 в Тольятти.

В финальной серии «Лада» сыграет с «Ростов-Доном». Первый матч пройдет 18 мая в Тольятти.