Виктор Классон: С «Анжи» играли слишком медленно, шаблонно, через центр

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ничьи в домашнем матче 26-го тура РФПЛ против «Анжи» высказал мнение, что его команда играла слишком медленно и прямолинейно в нападении.

«Мы не создали того необходимого количества голевых моментов, играли слишком медленно, шаблонно, через центр. Поэтому не забили. Сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, нам они даются тяжело. Команда соперника сегодня оборонялась вдесятером, их оборону взламывать тяжело. Одно очко мы получили, хотя настраивались на три. Тем не менее четвертое место мы сохранили. Впереди ещё игры, и их нужно хорошо сыграть. После всех туров посмотрим, на каком мы месте», - приводит Rusfootball слова Классона.

Встреча, прошедшая 1 мая в Краснодаре, завершилась без забитых мячей – 0:0. «Краснодар», имея 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице. У «Анжи» после 26 матчей 29 очков. Клуб из Махачкалы идет 12-м.