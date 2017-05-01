Василий Столыпин: Судья такой квалификации, как Карасев, не должен так ошибаться
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал игру команды против «Крыльев Советов» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
- По тому, как складывалась игра, недоволен результатом. Мы должны были брать три очка. Претензий к команде нет. Понятно, что была очень напряженная игра за шесть очков, Но мы вели в счете, а как назвать случившееся на 85-й минуте, я не знаю. Ошибка судьи, которая повлияла на результат. Ведь там не было пенальти. Что-то в последнее время нам часто пенальти ставят. Здесь ошибка, которая повлияла на результат. Судья такой квалификации не должен так ошибаться, - цитирует Столыпина «Р-Спорт».
Добавим, что встречу между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» обслуживала бригада арбитров во во главе с Сергеем Карасевым
После этой игры самарцы с 22 очками поднялись на 14-е место, уральский клуб с 23 баллами остался на 13-й строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 8 мая сыграют на выезде с «Уралом», а «Оренбург» днем ранее примет «Краснодар».
Матч
Крылья Советов - Оренбург - 1:1 (0:0)
Голы
Георгиев 68 (0:1). Ятченко 85 (1:1 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 73), Зуев, Мияилович, Зинков, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачёв, 64)
Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Драгун, Сиваков, Воробьёв (Попович, 81), Лобжанидзе (Саная, 72), Григорьев (Бреев, 46)
Предупреждения:
нет - Малых, 83
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 мая 15:30, Металлург, Текстовая трансляция