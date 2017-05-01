В чемпионате Венесуэлы футболисты провели минуту молчания памяти погибших демонстрантов

Футболисты венесуэльских команд «Депортиво Лара» и «Депортиво Ансоатеги» решили провести минуту молчания памяти погибших в столкновениях демонстрантов с полицейскими.

Игроки изначально планировали устроить акцию перед началом матча, но необходимого разрешения на это местная федерация им не выдала. Тогда они решили провели минуту молчания иначе – сразу после формального начала встречи, когда судья дал свисток, а один из футболистов ввел мяч в игру.

Видеозапись фрагмента матча в социальных сетях опубликовали журналисты местного телеканала «Meridiano».

Momento del pitazo en el que los jugadores del Lara y Anzoátegui no se movieron en solidaridad con los hechos que ocurren en el país 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/UAo2mvzCaE — Alexandra C Alliegro (@AlliegroAle) 1 мая 2017 г.

В Венесуэле с марта 2017 года продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами. Протестующие требуют отставки президента страны Николаса Мадуро. В результате беспорядков погибло уже около 30 человек.

