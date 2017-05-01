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Павел Гусев: С психологической точки зрения у «Урала» есть преимущество перед «Локомотивом»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер «Урала» Павел Гусев считает, что уральский клуб имеет психологический перевес перед московским «Локомотивом» накануне финального матча Кубка России.

«Шансы, естественно, равны, ведь это финал. Игра будет напряженной, и, на мой взгляд, будет забито немного мячей. С психологической точки зрения у «Урала» преимущество. Поражение от «Терека» (2:5) брать не стоит, в Грозный ездил не основной состав. А у «Локомотива» два поражения и потеря Ведрана Чорлуки. Так что такой психологический аспект где-то может сыграть какую-то роль», - приводит «Р-Спорт» слова Гусева.

«Локомотив» и «Урал» 2 мая встретятся в финале Кубка России на сочинском стадионе «Фишт». Железнодорожники в двух последних турах чемпионата России проиграли столичному ЦСКА (0:4) и казанскому «Рубину» (0:1).

Матч

Урал - Локомотив

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок России-2016/17?

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