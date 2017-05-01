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Александр Самедов: Верю, что «Спартак» станет чемпионом в кратчайшие сроки

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что его клуб станет чемпионом России в самое ближайшее время – через два тура.

«Я верю, что «Спартак» станет чемпионом страны в максимально кратчайшие сроки – уже через два тура. По крайней мере, мы для этого сделаем все возможное. Текущее преимущество в восемь очков – это хороший отрыв, но впереди четыре игры, а значит, в розыгрыше 12 очков. Нам нужно просто добыть недостающие четыре очка», – сказал Самедов в эфире программы «Тотальный разбор» телеканала «Матч ТВ».

После 26 туров РФПЛ в активе «Спартака» 60 очков. Идущий на второй позиции «Зенит» набрал 52 очка. В матчах ближайшего тура «Спартак» 6 мая примет «Томь», а «Зенит» 7 мая дома сыграет с «Тереком».

Матч

ЦСКА - Спартак - 1:2 (1:1)

Голы

Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)

Предупреждения:

Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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