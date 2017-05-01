Александр Самедов: Верю, что «Спартак» станет чемпионом в кратчайшие сроки
Полузащитник
«Спартака» Александр Самедов считает, что его клуб станет чемпионом России в самое
ближайшее время – через два тура.
«Я верю, что «Спартак»
станет чемпионом страны в максимально кратчайшие сроки – уже через два тура. По
крайней мере, мы для этого сделаем все возможное. Текущее преимущество в восемь
очков – это хороший отрыв, но впереди четыре игры, а значит, в розыгрыше 12 очков.
Нам нужно просто добыть недостающие четыре очка», – сказал Самедов в эфире
программы «Тотальный разбор» телеканала «Матч ТВ».
После 26 туров РФПЛ в активе «Спартака» 60 очков. Идущий на второй позиции «Зенит» набрал 52 очка. В матчах ближайшего тура «Спартак» 6 мая примет «Томь», а «Зенит» 7 мая дома сыграет с «Тереком».
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция