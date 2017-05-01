Александр Самедов: Верю, что «Спартак» станет чемпионом в кратчайшие сроки

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что его клуб станет чемпионом России в самое ближайшее время – через два тура.

«Я верю, что «Спартак» станет чемпионом страны в максимально кратчайшие сроки – уже через два тура. По крайней мере, мы для этого сделаем все возможное. Текущее преимущество в восемь очков – это хороший отрыв, но впереди четыре игры, а значит, в розыгрыше 12 очков. Нам нужно просто добыть недостающие четыре очка», – сказал Самедов в эфире программы «Тотальный разбор» телеканала «Матч ТВ».

После 26 туров РФПЛ в активе «Спартака» 60 очков. Идущий на второй позиции «Зенит» набрал 52 очка. В матчах ближайшего тура «Спартак» 6 мая примет «Томь», а «Зенит» 7 мая дома сыграет с «Тереком».