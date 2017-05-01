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Полузащитник «Атлетико»Феррейра-Карраско сможет сыграть в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Реалом»

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Полузащитник «Атлетико» и сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско сможет сыграть в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В понедельник Феррейра-Карраско сразу по окончании тренировки «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» прошел дополнительное медобследование и получил разрешение от врачей команды на участие в матче Лиги Чемпионов.

Ранее испанская AS сообщила, что после матча с «Вильярреалом» (0:1) в рамках 34-го тура чемпионата Испании у игрока сборной Бельгии был диагностирован вывих плеча (хавбек «Атлетико» столкнулся с защитником «Вильярреала» Антонио Рукавиной и вынужден был досрочно покинуть поле). Так же отмечалось, что футболист выбыл на две недели и его участие в полуфинальных матчах с «Реалом» находится под вопросом.

Напомним, матч «Реал» – «Атлетико» пройдет 2 мая на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.

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