ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Ботафого»

Московский ЦСКА проявляет интерес к бразильскому нападающему Сассе, выступающему за «Ботафого», сообщает Extra Online.

По информации издания, в конце текущего года у Сассы подходит к концу действующий контракт с «Ботафого». Таким образом, в грядущее зимнее трансферное окно ЦСКА может попытаться подписать 23-летнего нападающего. Впрочем, сам «Ботафого» рассчитывает продлить соглашение с форвардом. Но пока этот клуб и агент футболиста не достигли компромисса.

Минувшей зимой московский «Локомотив» пытался приобрести Сассу за 1,5 миллиона евро, но бразильский клуб заблокировал этот трансфер.

В текущем чемпионате штата Рио-де-Жанейро Сасса отыграл 11 матчей и забил пять мячей.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Сассы в 750 тысяч евро.