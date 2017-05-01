ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Ботафого»
Московский ЦСКА
проявляет интерес к бразильскому нападающему Сассе, выступающему за «Ботафого»,
сообщает Extra Online.
По информации издания,
в конце текущего года у Сассы подходит к концу действующий контракт с «Ботафого».
Таким образом, в грядущее зимнее трансферное окно ЦСКА может попытаться
подписать 23-летнего нападающего. Впрочем, сам «Ботафого» рассчитывает продлить
соглашение с форвардом. Но пока этот клуб и агент футболиста не достигли
компромисса.
Минувшей зимой
московский «Локомотив» пытался приобрести Сассу за 1,5 миллиона евро, но
бразильский клуб заблокировал этот трансфер.
В текущем чемпионате штата Рио-де-Жанейро Сасса отыграл 11 матчей и
забил пять мячей.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Сассы в 750
тысяч евро.