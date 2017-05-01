Вячеслав Подберезкин: Не сказал бы, что «Анжи» сыграл так хорошо

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин после ничьи с «Анжи» в матче 26-го тура РФПЛ признал, что его команда играла в недостаточно быстрый футбол.

«Не хватило голов забитых, моментов голевых. Что мешало? Мешала команда «Анжи». Мы, наверное, недостаточно быстро играли. Мало использовали фланги, больше старались играть через середину. Недостаточно быстро мяч ходил. Я бы не сказал, что они так хорошо сыграли. Просто мы не самый лучший матч провели. Не создали достаточное количество моментов, чтобы забить гол», - приводит Rusfootball слова Подберезкина.

Встреча, прошедшая 1 мая в Краснодаре, завершилась без забитых мячей – 0:0. «Краснодар», имея 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице. У «Анжи» после 26 матчей 29 очков. Клуб из Махачкалы идет 12-м.