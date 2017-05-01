Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Вашингтон
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Подберезкин: Не сказал бы, что «Анжи» сыграл так хорошо

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин после ничьи с «Анжи» в матче 26-го тура РФПЛ признал, что его команда играла в недостаточно быстрый футбол.

«Не хватило голов забитых, моментов голевых. Что мешало? Мешала команда «Анжи». Мы, наверное, недостаточно быстро играли. Мало использовали фланги, больше старались играть через середину. Недостаточно быстро мяч ходил. Я бы не сказал, что они так хорошо сыграли. Просто мы не самый лучший матч провели. Не создали достаточное количество моментов, чтобы забить гол», - приводит Rusfootball слова Подберезкина.

Встреча, прошедшая 1 мая в Краснодаре, завершилась без забитых мячей – 0:0. «Краснодар», имея 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице. У «Анжи» после 26 матчей 29 очков. Клуб из Махачкалы идет 12-м.

Матч

Краснодар - Анжи - 0:0

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Каборе, Торбинский, Петров, Газинский, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эззатоллахи, 64), Яковлев, Будковский (Форбс, 12 Долгов, 81)

Предупреждения:

Перейра, 53; Торбинский, 82 - Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65; Юрченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

01 мая 18:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Ефремов: Если убрать инфраструктурные составляющие – «Тосно» готово к РФПЛПрезидент ФНЛ Игорь Ефремов оценил перспективы «Тосно» в случае выхода клуба в премьер-лигу.Валерий Петраков: Желание работать с «Томью» в ФНЛ у меня естьГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков признался, что готов остаться в команде в случае сохранения клуба и его выступления в грядущем сезоне в Футбольной национальной лиге.Валерий Чуперка: Будем стараться ловить «Спартак» на контратакахПолузащитник «Томи» Валерий Чуперка поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в рамках 26-го тура РФПЛ (0:2).ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Ботафого»Московский ЦСКА проявляет интерес к бразильскому нападающему Сассе, выступающему за «Ботафого», сообщает Extra Online.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 26-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 26-го тура РФПЛ«Советский спорт» – вновь о прекрасном. Мы собрали фотографии самых привлекательных болельщиц по итогам 26-го тура РФПЛ.Никита Гвинейский: С «Зенитом» можно было и лучше сыгратьПолузащитник «Томи» Никита Гвинейский поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в рамках 26-го тура РФПЛ (0:2).Александр Самедов: Верю, что «Спартак» станет чемпионом в кратчайшие срокиПолузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что его клуб станет чемпионом России в самое ближайшее время – через два тура.Василий Столыпин: Судья такой квалификации, как Карасев, не должен так ошибатьсяПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал игру команды против «Крыльев Советов» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России.Жорже Рибейру: Помню, как забил «Спартаку», а потом начался адЖорже Рибейру: Помню, как забил «Спартаку», а потом начался адБывший защитник «Динамо» рассказал «Советскому спорту», как уезжал в Россию и где получал самую высокую зарплату.Виктор Классон: С «Анжи» играли слишком медленно, шаблонно, через центрПолузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ничьи в домашнем матче 26-го тура РФПЛ против «Анжи» высказал мнение, что его команда играла слишком медленно и прямолинейно в нападении.Андреас Гранквист: «Краснодар» действовал шаблонно, пытаясь атаковать через центрЗащитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от в матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0).РФПЛ. 26-й тур. «Томь» проиграла «Зениту», «Краснодар» и «Анжи» голов не забили и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Георгий Зотов: Вратарь «Оренбурга» точно попадет в сборную тураЗащитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов после ничьи в домашнем матче 26-го тура РФПЛ против «Оренбурга» посетовал на слабую реализацию голевых моментов своей команды.Станислав Драгун: Конечно, «Оренбург» ехал в Самару за победойПолузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун после ничьи в матче 26-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» высказал сожаление о потерянных очках.Игорь Шалимов: Когда Смолов правильно играет, его закрыть невозможноГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0).Александр Григорян: «Краснодар» играет так, как никто в РоссииГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал игру своей команды в гостевом матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).Жорже Рибейру: В «Динамо» получал не самую высокую зарплату в карьереЭкс-защитник «Динамо» Жорже Рибейру – о том, в каком клубе зарабатывал больше всего денег.«Краснодар» сыграл вничью на своем поле с «Анжи»Встреча прошла на поле стадиона «Краснодар» и завершилась со счетом 0:0.Жорже Рибейру: Данни и Фернандеш пригодились бы ПортугалииЭкс-защитник «Динамо» Жорже Рибейру рассказал, что думает о шансах Мигеля Данни и Мануэла Фернандеша вернуться в сборную Португалии.Благой Георгиев: Корниленко в Голливуд можно взять, такой актерПолузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев, открывший счет в гостевом матче 26-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:1), посетовал на судейские ошибки.
Бокс
Роман Кармазин: Владимиру Кличко надо уходить из бокса, это время пришло
Футбол
Зинедин Зидан: Завидую Роналдо и Роналду, моя статистика не столь ярка
Футбол
Диего Симеоне: «Атлетико» нужно сохранять хладнокровие и оставаться верными себе
Футбол
Игорь Шалимов: Когда Смолов правильно играет, его закрыть невозможно
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Вячеслав Подберёзкин
Вячеслав Подберёзкинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости