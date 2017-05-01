Валерий Петраков: Желание работать с «Томью» в ФНЛ у меня есть

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков признался, что готов остаться в команде в случае сохранения клуба и его выступления в грядущем сезоне в Футбольной национальной лиге.

«У нас состоялся разговор с губернатором. Желание продолжить работу в ФНЛ, если «Томь» там будет выступать, у меня есть. Однако существуют моменты, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, какое будет финансирование, а, во-вторых, по какому пути развития пойдет клуб.

Губернатор попросил меня помогать в развитии детско-юношеской школы. В Томске построили прекрасный манеж, но туда никто не ходит. У меня основная команда играет в РФПЛ, я иду и прошу, чтобы нам дали какое-то время потренироваться. Ну, разве это правильно?», - спросил Петраков в эфире программы «Футбол России» телеканала «Россия 24».

После 26 туров РФПЛ «Томь» имеет в активе 14 очков и занимает последнее 16-е место. Отставание от 14-й позиции – восемь очков.