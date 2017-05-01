Валерий Петраков: Желание работать с «Томью» в ФНЛ у меня есть
Главный тренер «Томи»
Валерий Петраков признался, что готов остаться в команде в случае сохранения
клуба и его выступления в грядущем сезоне в Футбольной национальной лиге.
«У нас состоялся
разговор с губернатором. Желание продолжить работу в ФНЛ, если «Томь» там будет
выступать, у меня есть. Однако существуют моменты, на которые нужно обратить
внимание. Во-первых, какое будет финансирование, а, во-вторых, по какому пути
развития пойдет клуб.
Губернатор попросил
меня помогать в развитии детско-юношеской школы. В Томске построили прекрасный
манеж, но туда никто не ходит. У меня основная команда играет в РФПЛ, я иду и
прошу, чтобы нам дали какое-то время потренироваться. Ну, разве это правильно?»,
- спросил Петраков в эфире программы «Футбол России» телеканала «Россия 24».
После 26 туров РФПЛ «Томь» имеет в активе 14 очков и занимает последнее 16-е место. Отставание от 14-й позиции – восемь очков.
Матч
Голы
Шатов 35 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Томь: Мелихов, Пульич (Букачев, 46), Митерев, Карымов, Гвинейский (Большунов, 64), Попов, Пугин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88)
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано (Мак, 77), Шатов (Кержаков, 87), Жирков, Хави Гарсия, Данни, Эрнани (Цаллагов, 62), Дзюба
Предупреждения:
Соболев, 31 - Кришито, 31; Данни, 84
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 мая 13:00, Труд, Текстовая трансляция