Илья Геркус: Думаю, проведение финала Кубка России в Сочи можно сделать традицией
Президент московского
«Локомотива» Илья Геркус предложил сделать традицией проведение финала Кубка
России на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
«Замечательная идея провести финал Кубка на арене «Фишт». Я думаю, что
это можно сделать традицией, потому что приехать в Сочи и провести здесь время
- замечательная возможность для болельщиков», - приводит «Р-Спорт» слова
Геркуса.
«Что касается билетов, мы знаем только ту часть болельщиков
(«Локомотива»), билеты которым продали в Москве - 5 тысяч, но наши
партнеры в РФС осуществляли продажи региональным болельщикам, поэтому мы
рассчитываем на 7-8 тысяч на матче», - добавил президент московского клуба.
«Локомотив» и «Урал» 2 мая встретятся в финале Кубка России на сочинском стадионе «Фишт». Железнодорожники в двух последних турах чемпионата России проиграли столичному ЦСКА (0:4) и казанскому «Рубину» (0:1).
Матч
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция