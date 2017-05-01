Илья Геркус: Думаю, проведение финала Кубка России в Сочи можно сделать традицией

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус предложил сделать традицией проведение финала Кубка России на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

«Замечательная идея провести финал Кубка на арене «Фишт». Я думаю, что это можно сделать традицией, потому что приехать в Сочи и провести здесь время - замечательная возможность для болельщиков», - приводит «Р-Спорт» слова Геркуса.

«Что касается билетов, мы знаем только ту часть болельщиков («Локомотива»), билеты которым продали в Москве - 5 тысяч, но наши партнеры в РФС осуществляли продажи региональным болельщикам, поэтому мы рассчитываем на 7-8 тысяч на матче», - добавил президент московского клуба.

«Локомотив» и «Урал» 2 мая встретятся в финале Кубка России на сочинском стадионе «Фишт». Железнодорожники в двух последних турах чемпионата России проиграли столичному ЦСКА (0:4) и казанскому «Рубину» (0:1).