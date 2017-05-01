Игорь Ефремов: Если убрать инфраструктурные составляющие – «Тосно» готово к РФПЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов оценил перспективы «Тосно» в случае выхода клуба в премьер-лигу.

– Не думаю, что это искусственный проект, ранее меня неправильно интерпретировали. Просто люди частным образом занимаются футболом, вот и родился такой проект. С точки зрения футбола, менталитета, желания, амбиций «Тосно» как раз готово для выступления в премьер-лиге. Но у них есть инфраструктурные проблемы, в частности со стадионом в Великом Новгороде, который сейчас точно не соответствует РФПЛ. Насколько мне известно, клуб пытается этот вопрос решить. Как это быстро произойдет и произойдет ли до старта РФПЛ, я не готов ответить, но в планах такое есть.

Хотя у нас были похожие ситуации с «Уфой». В общем, если убрать инфраструктурные составляющие – команда по подбору футболистов, тренеров, готова к премьер-лиге. Тем более они уже год играют в Великом Новгороде, и у них появился свой болельщик. Интересно будет понаблюдать за клубом в премьер-лиге, – приводит слова Ефремова «Р-Спорт».

Напомним, «Тосно» играет на профессиональном уровне с 2013 года. В 2014 году команда из Ленинградской области выиграла первенство второго дивизиона в зоне «Запад» и вышло в ФНЛ. В сезоне 2014/2015 тосненцы пробились в стыковые матчи за место в премьер-лиге, но проиграли по сумме двух встреч «Ростову» (0:1, 1:4). В следующем первенстве «Тосно» заняло седьмое место и по ходу сезона сменило главного тренера: в августе 2015-го место Евгения Перевертайло занял Дмитрий Парфенов.

В текущем розыгрыше ФНЛ команда под руководством Парфенова идет на втором месте после 34 туров. Ближайший матч «Тосно» проведет 6 мая против «Нефтехимика». Если тосненцы не проиграют в Нижнекамске – они гарантируют себе выход в РФПЛ.

С апреля 2016 года клуб проводит домашние матчи на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Арена вмещает три тысячи зрителей.