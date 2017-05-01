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Корнев и Котов не сыграют со шведами

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Гандболисты «Чеховских медведей» - правый крайний Дмитрий Корнев и правый полусредний Александр Котов не помогут сборной России в отборочном матче чемпионата Европы-2018 с командой Швеции, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Матч отборочного турнира состоится 3 мая в Санкт-Петербурге. Сборная России с 28 апреля по 1 мая провела тренировочный сбор в Новогорске, по итогам которого тренерский штаб определился с шорт-листом игроков на матч со шведами. Кроме Корнева и Котова, в список по причине травмы не попал многократный чемпион России левый полусредний Сергей Горбок.

После двух туров отборочного турнира команда Швеции лидирует в группе 6, набрав четыре очка. Следом идут россияне с двумя баллами в двух матчах.

Полностью состав сборной России выглядит так:

вратари: Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко, Олег Грамс (оба - «Чеховские медведи»);

правые крайние: Даниил Шишкарев («Вардар», Македония);

правые полусредние: Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»);

разыгрывающий: Игорь Карлов (СКИФ);

левые полусредние: Александр Деревень («Вардар», Македония), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Шкуринский (СКИФ), Дмитрий Богданов («Университет-Нева»);

линейные: Глеб Калараш, Лев Целищев (оба - «Мотор», Украина), Денис Васильев («Динамо-Астрахань»);

левые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).

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