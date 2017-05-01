Корнев и Котов не сыграют со шведами
Гандболисты
«Чеховских медведей» - правый крайний Дмитрий Корнев и правый полусредний
Александр Котов не помогут сборной России в отборочном матче чемпионата
Европы-2018 с командой Швеции, сообщает официальный сайт Федерации гандбола
России.
Матч отборочного
турнира состоится 3 мая в Санкт-Петербурге. Сборная России с 28 апреля по 1 мая
провела тренировочный сбор в Новогорске, по итогам которого тренерский штаб
определился с шорт-листом игроков на матч со шведами. Кроме Корнева и Котова, в
список по причине травмы не попал многократный чемпион России левый полусредний
Сергей Горбок.
После двух туров
отборочного турнира команда Швеции лидирует в группе 6, набрав четыре очка.
Следом идут россияне с двумя баллами в двух матчах.
Полностью состав
сборной России выглядит так:
вратари: Вадим
Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко, Олег Грамс (оба
- «Чеховские медведи»);
правые крайние:
Даниил Шишкарев («Вардар», Македония);
правые полусредние:
Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»),
Руслан Дашко («Динамо-Виктор»);
разыгрывающий: Игорь
Карлов (СКИФ);
левые полусредние:
Александр Деревень («Вардар», Македония), Азат Валиуллин
(«Лемго», Германия), Александр Шкуринский (СКИФ), Дмитрий Богданов
(«Университет-Нева»);
линейные: Глеб
Калараш, Лев Целищев (оба - «Мотор», Украина), Денис Васильев
(«Динамо-Астрахань»);
левые крайние: Игорь
Сорока («Мотор», Украина), Роман Остащенко («Чеховские
медведи»).