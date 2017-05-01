Фаст, Сведберг и Умарк вошли в предварительный состав шведов на ЧМ-2017
Четыре представителя
Континентальной хоккейной лиги и 16 игроков Национальной хоккейной лиги вошли в
предварительный состав сборной Швеции на чемпионат мира-2017, сообщает
официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».
Напомним, что шведы
являются соперниками сборной России по группе А, в которой также выступят
команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
Чемпионат мира по
хоккею пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.
Полностью
предварительный состав сборной Швеции выглядит так:
вратари: Виктор Фаст
(ЦСКА), Эдди Лек («Каролина»), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»);
защитники: Йон
Клингберг («Даллас»), Антон Строльман, Виктор Хедман (оба -»Тампа Бэй»), Калле
Розен, Филип Хольм, (оба «Векше Лейкерс»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»),
Александр Эдлер («Ванкувер»), Йонас Бродин («Миннесота»);
нападающие: Деннис Эверберг («Векше Лейкерс»), Йоэль Лундквист («Фрелунда»), Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск (трое - «Каролина»), Карл Седерберг, Габриэль Ландескуг (оба - «Колорадо»), Карл Клингберг («Цуг»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»), Вилльям Карлссон («Коламбус»), Маркус Крюгер («Чикаго»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Вильям Нюландер («Торонто»).
#TreKronors preliminära VM trupp som samlas för avfärd till Köln på onsdag morgon! #IIHFWorlds pic.twitter.com/hWA2NydL1k— Tre Kronor (@Trekronorse) 1 мая 2017 г.