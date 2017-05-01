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Фаст, Сведберг и Умарк вошли в предварительный состав шведов на ЧМ-2017

Источник:  Twitter.comКомментарии

Четыре представителя Континентальной хоккейной лиги и 16 игроков Национальной хоккейной лиги вошли в предварительный состав сборной Швеции на чемпионат мира-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».

Напомним, что шведы являются соперниками сборной России по группе А, в которой также выступят команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.

Полностью предварительный состав сборной Швеции выглядит так:

вратари: Виктор Фаст (ЦСКА), Эдди Лек («Каролина»), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»);

защитники: Йон Клингберг («Даллас»), Антон Строльман, Виктор Хедман (оба -»Тампа Бэй»), Калле Розен, Филип Хольм, (оба «Векше Лейкерс»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Александр Эдлер («Ванкувер»), Йонас Бродин («Миннесота»);

нападающие: Деннис Эверберг («Векше Лейкерс»), Йоэль Лундквист («Фрелунда»), Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск (трое - «Каролина»), Карл Седерберг, Габриэль Ландескуг (оба - «Колорадо»), Карл Клингберг («Цуг»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»), Вилльям Карлссон («Коламбус»), Маркус Крюгер («Чикаго»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Вильям Нюландер («Торонто»).

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