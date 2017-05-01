Игорь Ларионов: Планы и мысли Якупова связаны с НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, ныне работающий агентом, поделился мнением о будущем своего клиента Наиля Якупова.

– У Наиля заканчивается контракт, он станет свободным агентом, а дальше будем смотреть. Появляется новая команда – в Лас-Вегасе, будем смотреть. Наиль в пятницу перенес операцию на колене, успешную операцию. Восстановление, а дальше посмотрим. Говорить о том, что Наиль возвращается в Россию, неуместно. У него все планы и мысли связаны с НХЛ, – приводит слова Ларионова «Р-Спорт».

Напомним, 1 мая ЦСКА обменял права на Якупова в СКА. Вместе с этим петербургский клуб получил права на Никиту Кучерова и нападающего Данилу Квартальнова. Взамен СКА отдал ЦСКА права на защитника «Эдмонтона» Давида Мусила и нападающего «Вашингтона» Маркуса Юханссона.

Член совета директоров СКА Александр Медведев ранее заявил «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», что клуб еще не принимал решения о подписании контракта с Якуповым.

23-летний хоккеист на драфте НХЛ-2012 был выбран под общим первым номером «Эдмонтоном». В составе «Ойлерз» Якупов играл с 2013-го по 2016 годы, после чего игрок перешел в «Сент-Луис». В сезоне 2016/2017 нападающий провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6+3) очков. В плей-офф форвард не участвовал ни в одной встрече.