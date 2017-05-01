«Севилья» в гостях уступила «Малаге»
Футболисты «Малаги» в
домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Севилье».
Встреча, прошедшая в
понедельник в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 4:2 в
пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Пабло Форнальс, Сандро Рамирес,
Диего Льоренте и Хуан Карлос. У гостей дублем отметился Франко Васкес.
Таким образом, «Малага»
набрала 42 очка и вышла на 12-е место в турнирной таблице. У «Севильи» осталось
68 очков. Она занимает четвертую позицию.
В матчах следующего тура «Малага» 7 мая примет «Сельту», а «Севилья» 5 мая дома сыграет против «Реала Сосьедада».
Матч
Голы
Васкес 30 (0:1). Форналс 38 (1:1). Рамирес 51 (2:1). Васкес 57 (2:2). Льоренте 77 (3:2). Карлос 89 (4:2).
Состав
Малага: Камени, Эрнандес, Рикка (Торрес, 72), Льоренте, Муньос, Форналс, Камачо, Родригес Х. (Карлос, 59), Ресио, Онтиверос (Кеко, 87), Рамирес
Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Пареха, Меркадо (Вьетто, 84), Эскудеро, Н'Зонзи, Сарабиа, Краневиттер (Иборра, 53), Корреа, Васкес, Бен Йеддер (Йоветич, 72 , 72)
Незабитые пенальти
Рамирес (Малага), 88
Предупреждения:
Камачо, 40; Рикка, 49 - Эскудеро, 8; Сарабиа, 18; Васкес, 29; Корреа, 40; Иборра, 76
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
01 мая 22:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция