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«Севилья» в гостях уступила «Малаге»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Малаги» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Севилье».

Встреча, прошедшая в понедельник в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Пабло Форнальс, Сандро Рамирес, Диего Льоренте и Хуан Карлос. У гостей дублем отметился Франко Васкес.

Таким образом, «Малага» набрала 42 очка и вышла на 12-е место в турнирной таблице. У «Севильи» осталось 68 очков. Она занимает четвертую позицию.

В матчах следующего тура «Малага» 7 мая примет «Сельту», а «Севилья» 5 мая дома сыграет против «Реала Сосьедада».

Матч

Малага - Севилья - 4:2 (1:1)

Голы

Васкес 30 (0:1). Форналс 38 (1:1). Рамирес 51 (2:1). Васкес 57 (2:2). Льоренте 77 (3:2). Карлос 89 (4:2).

Состав

Малага: Камени, Эрнандес, Рикка (Торрес, 72), Льоренте, Муньос, Форналс, Камачо, Родригес Х. (Карлос, 59), Ресио, Онтиверос (Кеко, 87), Рамирес

Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Пареха, Меркадо (Вьетто, 84), Эскудеро, Н'Зонзи, Сарабиа, Краневиттер (Иборра, 53), Корреа, Васкес, Бен Йеддер (Йоветич, 72 , 72)

Незабитые пенальти

Рамирес (Малага), 88

Предупреждения:

Камачо, 40; Рикка, 49 - Эскудеро, 8; Сарабиа, 18; Васкес, 29; Корреа, 40; Иборра, 76

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

01 мая 22:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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