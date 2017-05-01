Гол Джана принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

Футболисты «Уотфорда» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии уступили «Ливерпулю».

Встреча, прошедшая в понедельник в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точный удар нанес полузащитник Эмре Джан.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 69 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Уотфорда» осталось 40 очков. Этот клуб идет 13-м.

В матчах следующего тура «Уотфорд» 6 мая в гостях сыграет против «Лестера», а «Ливерпуль» 7 мая примет «Саутгемптон».