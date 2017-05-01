Гол Джана принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Футболисты «Уотфорда»
в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии уступили «Ливерпулю».
Встреча, прошедшая в
понедельник в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд», завершилась со счетом 1:0
в пользу гостей. В их составе точный удар нанес полузащитник Эмре Джан.
Таким образом, «Ливерпуль»
набрал 69 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Уотфорда»
осталось 40 очков. Этот клуб идет 13-м.
В матчах следующего тура «Уотфорд» 6 мая в гостях сыграет против «Лестера», а «Ливерпуль» 7 мая примет «Саутгемптон».
Матч
Уотфорд - Ливерпуль - 0:1 (0:1)
Голы
Джан 45 (0:1).
Состав
Уотфорд: Гомес, Бритос (Кабаселе, 19), Прёдль, Мариаппа, Янмат, Капу (Саксесс, 73), Дукуре, Клеверли, Ньянг, Дини, Амрабат (Окака Чука, 85)
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Коутиньо (Лаллана, 13 Клаван, 87), Лейва, Джан, Вейналдум, Фирмино, Ориги (Старридж, 85)
Предупреждения:
Прёдль, 48; Капу, 69; Саксесс, 90 - Лейва, 44
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
01 мая 22:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция