Фернандеш признан лучшим футболистом «Локомотива» в апреле
Мануэль ФернандешИсточник: ФК «Локомотив»
На официальном сайте «Локомотива» завершилось голосование по
выбору лучшего футболиста «Локомотива» в апреле.
Победу с большим отрывом одержал Мануэль Фернандеш, за
которого проголосовали 4354 человек или 55,2 процента. В апреле на счету
полузащитника три мяча.
Второе место занял Алексей Миранчук, набравший 1182 голоса
или 15 процентов. В апреле Миранчук провел семь матчей, забил гол, сделал три
голевые передачи и заработал два пенальти.
На третьем месте форвард молодежной команды Ислам Вагабов,
за которого проголосовали 1026 человек или 13 процентов. В шести матчах
молодежного первенства Ислам забил шесть голов.
На четвертой строчке расположился Ари - 889 голосов или 11
процентов, на пятой - Соломон Кверквелия - 434 голоса или 5,5 процентов.
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