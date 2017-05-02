Фернандеш признан лучшим футболистом «Локомотива» в апреле

На официальном сайте «Локомотива» завершилось голосование по выбору лучшего футболиста «Локомотива» в апреле.

Победу с большим отрывом одержал Мануэль Фернандеш, за которого проголосовали 4354 человек или 55,2 процента. В апреле на счету полузащитника три мяча.

Второе место занял Алексей Миранчук, набравший 1182 голоса или 15 процентов. В апреле Миранчук провел семь матчей, забил гол, сделал три голевые передачи и заработал два пенальти.

На третьем месте форвард молодежной команды Ислам Вагабов, за которого проголосовали 1026 человек или 13 процентов. В шести матчах молодежного первенства Ислам забил шесть голов.

На четвертой строчке расположился Ари - 889 голосов или 11 процентов, на пятой - Соломон Кверквелия - 434 голоса или 5,5 процентов.