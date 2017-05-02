Игроки «Ростова» посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Источник: ФК «Ростов»
Футболисты «Ростова» со своими
семьями посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает официальный сайт команды.
Социально-реабилитационный центр находится в хуторе
Старозолотовский в Константиновском районе Ростовской области.
Дети обучаются в воскресной школе хутора по выходным.
Игроки ростовском команды встретились с учащимися на
футбольном поле и подарили им памятные сувениры. Затем с семьями посетили
этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон».
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