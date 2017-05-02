Аблай Мбенг: Нужно сосредоточиться на своей цели и не думать об иных факторах

Нападающий «Терека» Аблай Мбенг, забивший два мяча в ворота «Урала» (5:2) в матче 26-го тура чемпионата России, рассказал о матче с командой из Екатеринбурга.

– Счастлив, что команда выиграла, а мне удалось забить два гола. До игры с «Рубином» я давно не забивал, и еще дольше не оформлял дубль. Мне нужна игровая практика, чтобы забивать еще больше голов.

– По ходу матча «Терек» проигрывал, но команда смогла переломить ход игры...

– Я всегда настроен позитивно, оптимистично, и в играх, и на тренировках. Нужно сосредоточиться на своей цели и не думать об иных факторах.

– После второго гола Вы схватились за ногу, получили повреждение?

– Нет, это было просто единоборство, сейчас все в порядке.