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Аблай Мбенг: Нужно сосредоточиться на своей цели и не думать об иных факторах

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Нападающий «Терека» Аблай Мбенг, забивший два мяча в ворота «Урала» (5:2) в матче 26-го тура чемпионата России, рассказал о матче с командой из Екатеринбурга.

– Счастлив, что команда выиграла, а мне удалось забить два гола. До игры с «Рубином» я давно не забивал, и еще дольше не оформлял дубль. Мне нужна игровая практика, чтобы забивать еще больше голов.

– По ходу матча «Терек» проигрывал, но команда смогла переломить ход игры...
– Я всегда настроен позитивно, оптимистично, и в играх, и на тренировках. Нужно сосредоточиться на своей цели и не думать об иных факторах.

– После второго гола Вы схватились за ногу, получили повреждение?
– Нет, это было просто единоборство, сейчас все в порядке.

Матч

Терек - Урал - 5:2 (1:1)

Голы

Павлюченко 21 (0:1). Мбенг 33 (1:1). Мбенг 63 (2:1). Садаев 67 (3:1). Лебеденко 83 (4:1). Манучарян 87 (4:2). Мохаммади 90 (5:2).

Состав

Терек: Городов, Дьомбер (Оздоев, 75), Уциев, Анхель, Семёнов, Пирис, Мохаммади, Иванов, Митришев (Торже, 46), Лебеденко, Мбенг (Садаев, 66)

Урал: Тимофеев, Меркулов, Панков, Динга, Коробов, Глушков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Кулаков (Новиков, 46), Щербаков, Павлюченко (Манучарян, 46)

Предупреждения:

нет - Панков, 36; Щербаков, 55

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

29 апреля 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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