Аблай Мбенг: Нужно сосредоточиться на своей цели и не думать об иных факторах
Нападающий «Терека» Аблай Мбенг, забивший два мяча в ворота
«Урала» (5:2) в матче 26-го тура чемпионата России, рассказал о матче с
командой из Екатеринбурга.
– Счастлив, что команда выиграла, а мне удалось забить два
гола. До игры с «Рубином» я давно не забивал, и еще дольше не оформлял дубль.
Мне нужна игровая практика, чтобы забивать еще больше голов.
– По ходу матча
«Терек» проигрывал, но команда смогла переломить ход игры...
– Я всегда настроен позитивно, оптимистично, и в играх, и на тренировках. Нужно сосредоточиться на своей цели и не думать об иных факторах.
– После второго гола
Вы схватились за ногу, получили повреждение?
– Нет, это было просто единоборство, сейчас все в порядке.
Матч
Голы
Павлюченко 21 (0:1). Мбенг 33 (1:1). Мбенг 63 (2:1). Садаев 67 (3:1). Лебеденко 83 (4:1). Манучарян 87 (4:2). Мохаммади 90 (5:2).
Состав
Терек: Городов, Дьомбер (Оздоев, 75), Уциев, Анхель, Семёнов, Пирис, Мохаммади, Иванов, Митришев (Торже, 46), Лебеденко, Мбенг (Садаев, 66)
Урал: Тимофеев, Меркулов, Панков, Динга, Коробов, Глушков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Кулаков (Новиков, 46), Щербаков, Павлюченко (Манучарян, 46)
Предупреждения:
нет - Панков, 36; Щербаков, 55
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
29 апреля 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция