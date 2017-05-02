Вячеслав Кротов: Не скажу, что «Уфе» повезло - победа закономерна

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов после победы над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что не согласен с тем, что его команде повезло в концовке.

«Довольно тяжелой был матч. «Арсеналу» нужно было выполнять свои задачи, нам – свои, до финального свистка напряженная игра была. Не сказал бы, что нам повезло, скорее, победа закономерна. Дома при своих болельщиках должны были выигрывать и сделали это», - приводит слова Кротова официальный сайт «Уфы».