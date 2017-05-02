Вячеслав Кротов: Не скажу, что «Уфе» повезло - победа закономерна
Нападающий «Уфы»
Вячеслав Кротов после победы над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура
чемпионата России отметил, что не согласен с тем, что его команде повезло в
концовке.
«Довольно тяжелой был матч. «Арсеналу» нужно было выполнять свои задачи, нам – свои, до финального свистка напряженная игра была. Не сказал бы, что нам повезло, скорее, победа закономерна. Дома при своих болельщиках должны были выигрывать и сделали это», - приводит слова Кротова официальный сайт «Уфы».
Матч
Голы
Сухов 90 (1:0).
Состав
Уфа: Шелия, Карп, Йокич, Сухов, Аликин, Никитин, Засеев (Зубарев, 77), Игбун (Живоглядов, 90), Пауревич, Обляков (Кротов, 82), Стоцкий
Арсенал: Габулов, Беляев, Вергара, Сунзу (Денисов, 45), Комбаров, Александров, Думбия, Бурмистров (Горбатенко, 83), Максимов (Расич, 56), Боурчану, Шевченко
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
30 апреля 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция