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Представители «Урала» и «Локомотива» сразились в FIFA 17

Источник:  ФК «Урал»Комментарии
Представители «Урала» и «Локомотива» сразились в FIFA 17
Источник: ФК «Урал»

В преддверии финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» киберфутболисты этих команд провели свой поединок.

Одному из сильнейших киберспортсменов России Антону Кленову, представляющему железнодорожников, противостоял воспитанник ДЮСШ «Урал», и один из лучших игроков в FIFA в Екатеринбурге Влад Хабибулин.

Представитель команды из Екатеринбурга достойно сражался против более опытного соперника, особенно в первом матче, имел несколько 100-процентных моментов для взятия ворот, но уступил в противостоянии до двух побед со счетом 0-2.

Стоит отметить, что именно Влад, когда ему исполнится 18 лет, будет защищать цвета «Урала» в киберфутбольных турнирах под эгидой РФПЛ, и именно там, возможно, получит шанс взять реванш.

Напомним, матч «Урал» – «Локомотив» состоится сегодня, 2 мая и начнется в 18:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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