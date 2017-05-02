Эмре Джан: Я забил свой лучший мяч в жизни (видео)
Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан, забивший победный мяч в ворота «Уотфорда» (1:0) в падении через себя,
рассказал о том, как у него это получилось.
«Даже в юности я не забивал таких голов. Это мой лучший забитый мяч в жизни.
Крутейший гол Эмре Джана #WatLiv pic.twitter.com/mXleri4MoJ— Руслан Абушкин (@abushkin) 1 мая 2017 г.
Как получилось? Я увидел свободное пространство, пробежал
несколько метров, сначала думал пробить головой, но потом передумал, но самое
главное это то, что мы выиграли. Это был важный матч для нас.
Теперь все зависит только от нас, если мы выиграем в трех следующих матчах, то попадем в Лигу чемпионов. Мы уверены в себе, если покажем свой футбол, то сможем это сделать», - приводит слова Джана Sky Sports.
Матч
Уотфорд - Ливерпуль - 0:1 (0:1)
Голы
Джан 45 (0:1).
Состав
Уотфорд: Гомес, Бритос (Кабаселе, 19), Прёдль, Мариаппа, Янмат, Капу (Саксесс, 73), Дукуре, Клеверли, Ньянг, Дини, Амрабат (Окака Чука, 85)
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Коутиньо (Лаллана, 13 Клаван, 87), Лейва, Джан, Вейналдум, Фирмино, Ориги (Старридж, 85)
Предупреждения:
Прёдль, 48; Капу, 69; Саксесс, 90 - Лейва, 44
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
01 мая 22:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция