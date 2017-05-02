Эмре Джан: Я забил свой лучший мяч в жизни (видео)

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан, забивший победный мяч в ворота «Уотфорда» (1:0) в падении через себя, рассказал о том, как у него это получилось.

«Даже в юности я не забивал таких голов. Это мой лучший забитый мяч в жизни.

Как получилось? Я увидел свободное пространство, пробежал несколько метров, сначала думал пробить головой, но потом передумал, но самое главное это то, что мы выиграли. Это был важный матч для нас.

Теперь все зависит только от нас, если мы выиграем в трех следующих матчах, то попадем в Лигу чемпионов. Мы уверены в себе, если покажем свой футбол, то сможем это сделать», - приводит слова Джана Sky Sports.