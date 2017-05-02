Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург0 : 0Вашингтон
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марк Селби стал трехкратным чемпионом мира по снукеру

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Шеффилде завершился чемпионат мира по снукеру, победителем турнира с призовым фондом в 1 910 000 фунтов стерлингов стал англичанин Марк Селби.

В финале Селби одержал волевую победу со счетом 18:15, уступая по ходу 4:10.

Таким образом, 33-летний бильярдист стал чемпионом мира второй раз кряду и третий раз в карьере.

Стоит отметить, что Марк является уроженцем Лестера и болеет за местный клуб. В прошлом году Селби оформил чемпионство спустя 11 минут после того, как «лисы» обеспечили себе первую в истории победу в чемпионате Англии. Тогда свою победу спортсмен отпраздновал с флагом любимого клуба в руках.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться ШмейхелемГолкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может перейти в «Манчестер Юнайтед».Н'Голо Канте: Нет, моя игра в отборе – не результат работы на тренировкахПолузащитник «Челси» Н'Голо Канте, выигравший в прошлом сезоне с «Лестером» чемпионат Англии, пообщался с журналистами Sky Sports.Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Вест Бромвичем»Матч 35-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Лестером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лестера».Джейми Варди: Шекспир стал идеальным тренером для большинства игроков «Лестера»Нападающий «Лестера» Джейми Варди доволен тем, как команда играет под руководством Крэйга Шекспира.Два мерзких поступка звезд АПЛ, после которых вы перестанете их любитьДва мерзких поступка звезд АПЛ, после которых вы перестанете их любитьАлексис Санчес и Серхио Агуэро в главных матчах английского тура заслужили как минимум неуважение.Йоан Беналуан: «Лестер» – супер-командаФранцузский защитник «Лестера» считает, что, хотя команда в чемпионате на 15-м месте, все у нее идет отлично.Шекспировская трагедия и чилийская комедияШекспировская трагедия и чилийская комедияОбозреватель «Советского спорта» о матче, в котором «канониры» обеспечили себе попадание в еврокубки.Автогол Хута принес «Арсеналу» победу над «Лестером»«Арсенал» дома взял верх в матче с «Лестером» (1:0) в 28-м туре чемпионата Англии.Крэйг Шекспир: «Лестер» не планирует продавать лидеров командыГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир верит в то, что ведущие игроки не покинут клуб в ближайшее трансферное окно.Морган, Слимани и Менди не помогут «Лестеру» в матче с «Арсеналом»Уэс Морган, Ислам Слимани и Нампалис Менди не смогут помочь «Лестеру» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», сообщил в твиттере главный тренер «лис» Крэйг Шекспир.Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионовПолузащитник «Монако» Килиан Мбаппе назван игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.Клаудио Раньери: Я готов снова тренироватьБывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться к тренерской работе в Англии.«Лестер» – «Атлетико»: много шума из ничего. Все по Шекспиру?«Лестер» – «Атлетико»: много шума из ничего. Все по Шекспиру?Отнюдь не шекспировские страсти, вратарь в тени отца, автобусная философия футбола – все, что надо знать о матче «Лестер» – «Атлетико».Каспер Шмейхель: «Лестер» может гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионовВратарь «Лестера» Каспер Шмейхель подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов-2016/17.«Атлетико» и «Реал» в полуфинале ЛЧ, хет-трик Роналду и два очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Атлетико» и «Реал» в полуфинале ЛЧ, хет-трик Роналду и два очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Коке: Мы снова вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а это задача не из простыхПолузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Сауль Ньигес: Снимаю шляпу перед болельщиками «Лестер-Сити»Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Антуан Гризманн: Это был матч года для «Лестера»Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Лестером» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Диего Симеоне: Играть против «Лестера» было большим удовольствиемГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лестер Сити» (1:1).Крейг Шекспир: Нет ничего зазорного в проигрыше команде такого уровня, как «Атлетико»Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
Футбол
Александр Самедов: Верю, что «Спартак» станет чемпионом в кратчайшие сроки
Хоккей
Муршак, Лисутин и Паршин перешли в «Торпедо»
Бокс
Роман Кармазин: Владимиру Кличко надо уходить из бокса, это время пришло
Футбол
Зинедин Зидан: Завидую Роналдо и Роналду, моя статистика не столь ярка
все новости