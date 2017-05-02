Марк Селби стал трехкратным чемпионом мира по снукеру

В Шеффилде завершился чемпионат мира по снукеру, победителем турнира с призовым фондом в 1 910 000 фунтов стерлингов стал англичанин Марк Селби.

В финале Селби одержал волевую победу со счетом 18:15, уступая по ходу 4:10.

Таким образом, 33-летний бильярдист стал чемпионом мира второй раз кряду и третий раз в карьере.

Стоит отметить, что Марк является уроженцем Лестера и болеет за местный клуб. В прошлом году Селби оформил чемпионство спустя 11 минут после того, как «лисы» обеспечили себе первую в истории победу в чемпионате Англии. Тогда свою победу спортсмен отпраздновал с флагом любимого клуба в руках.